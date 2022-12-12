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Худяков Михаил Васильевич

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Место рождения

Худяковка, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.11.1914 ст.

Дата смерти

20.01.1942

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

Около 1877 г.р.

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1914 ст.

Отец: Худяков Василий Игнатьевич

Мать: Худякова Пелагея Дмитриевна

Худяковка, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Худякова Анна Пантелеевна

Худяковка, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
1939
Участвовал в советско-финляндской войне. После нее вернулся домой. | 1939
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Худякова Анна Пантелеевна

Место жительства
Неизвестно
Худяковка, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
20.01.1942
Ржавец, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
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