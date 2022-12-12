Худяков Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения05.11.1914 ст.
Дата смерти20.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1914 ст.
Рождение ребёнка
31.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Худякова Анна Пантелеевна
Военная служба
1939
Участвовал в советско-финляндской войне. После нее вернулся домой. | 1939
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.01.1942
Ржавец, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область