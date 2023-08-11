Нестерова (Меркурьева) Евстолия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения07.10.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1924
Отец: Меркурьев Яков Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нестеров Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Нестеров Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Нестеров Николай Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно