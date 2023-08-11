Нестерова (Меркурьева) Евстолия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова (Меркурьева) Евстолия Яковлевна

Место рождения

Давыдовская, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

07.10.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1924

Отец: Меркурьев Яков Михайлович

Мать: не указана

Давыдовская, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нестеров Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Нестеров Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Нестеров Николай Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестеров Николай Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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