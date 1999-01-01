Карнаушенко (Щербак) Любовь Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карнаушенко (Щербак) Любовь Даниловна

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Место рождения

Россия,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка

Дата рождения

?.02.1921

Дата смерти

Около 1999

Пол

Женский

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1921

Отец: Щербак Данила Савельевич

Мать: Щербак Федора Ивановна

Россия,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Смерть
Около 1999
Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Хорошки
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