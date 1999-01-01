Карнаушенко (Щербак) Любовь Даниловна
Место рожденияРоссия,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Дата рождения?.02.1921
Дата смертиОколо 1999
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1921
Отец: Щербак Данила Савельевич
Мать: Щербак Федора Ивановна
Россия,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Смерть
Около 1999
Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Хорошки