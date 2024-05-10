Мережников Афанасий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1698
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1712
Дочь: Цепилова (Мережникова) Аксинья Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1723
Сын: Мережников Яков Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1732
Сын: Мережников Клементий Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1739
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно