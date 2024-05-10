Мережников Афанасий Михайлович 1698 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мережников Афанасий Михайлович

Место рождения

Ключики, Пермский район, Пермский край

Дата рождения

1698

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1692 г.р.

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Ключики, Пермский район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мережникова (Красноборова) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1712

Дочь: Цепилова (Мережникова) Аксинья Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Ключики, Пермский район, Пермский край
Рождение ребёнка
1723

Сын: Мережников Яков Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Ключики, Пермский район, Пермский край
Рождение ребёнка
1732

Сын: Мережников Клементий Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Ключики, Пермский район, Пермский край
Рождение ребёнка
1739

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Ключики, Пермский район, Пермский край
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно

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