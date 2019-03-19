Чернышев Владимир Кузьмич
Место рождениясело Горнозаводское, Аполлонский район, Ставропольский край
Дата рождения22.01.1952
Дата смерти19.03.2019
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1952
Отец: Чернышев Кузьма Данилович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Около 1973
Рождение ребёнка
28.11.1975
Дочь: Сергеева (Чернышева) Юлия Владимировна
Мать ребёнка: (Чернышева) Татьяна Ивановна
Развод
01.01.1982
Место жительства
Около 1982
Бракосочетание
06.03.1986
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.05.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
13.05.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
После ?.04.2000
Адвокат
Развод
Около 10.07.2011
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
19.03.2019
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно