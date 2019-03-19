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Чернышев Владимир Кузьмич

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Место рождения

село Горнозаводское, Аполлонский район, Ставропольский край

Дата рождения

22.01.1952

Дата смерти

19.03.2019

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

1975 г.р.
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Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1952

Отец: Чернышев Кузьма Данилович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Около 1973

Жена: (Чернышева) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
28.11.1975

Дочь: Сергеева (Чернышева) Юлия Владимировна

Мать ребёнка: (Чернышева) Татьяна Ивановна

Развод
01.01.1982

Жена: (Чернышева) Татьяна Ивановна

Место жительства
Около 1982
Бракосочетание
06.03.1986

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.05.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
13.05.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
После ?.04.2000
Адвокат
Развод
Около 10.07.2011

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
19.03.2019
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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