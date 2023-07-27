Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плесканев Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Плесканев Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плесканева Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Плесканев Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плесканева Марина Дмитриевна
Отец ребёнка: Плесканев Дмитрий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно