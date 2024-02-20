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Булычев Григорий Андреевич

Место рождения

Село Покровское Екатеринбургский уезд

Дата рождения

31.12.1904

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1904

Отец: Булычев Андрей Петрович

Мать: Булычева Надежда Степановна (Стефановна)

Село Покровское Екатеринбургский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булычев Петр Григорьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Большой Куяш Челябинской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булычев Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Большой Куяш Челябинской области
Смерть
1940
Причина смерти: Удар деревом в висок
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