Булычев Григорий Андреевич
Место рожденияСело Покровское Екатеринбургский уезд
Дата рождения31.12.1904
Дата смерти1940
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1904
Село Покровское Екатеринбургский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Большой Куяш Челябинской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булычев Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Большой Куяш Челябинской области
Смерть
1940
Причина смерти: Удар деревом в висок