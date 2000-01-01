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Виноградов Владимир Захарович
Виноградов Владимир Захарович
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Место рождения
Пушкин, Санкт-Петербург, Россия
Дата рождения
14.09.1941
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
(Виноградова) Надежда
1981 г.р.
Добавил:
АЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Пушкин, Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
16.04.1981
Дочь:
Надежда
Мать ребёнка:
Инна
Смерть
Неизвестно
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