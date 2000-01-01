Виноградов Владимир Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградов Владимир Захарович

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Место рождения

Пушкин, Санкт-Петербург, Россия

Дата рождения

14.09.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Пушкин, Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
16.04.1981

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Инна

Смерть
Неизвестно
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