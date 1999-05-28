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Королева (Ларионова) Надежда Петровна
Королева (Ларионова) Надежда Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.04.1956
Пол
Женский
Отец
Ларионов Петр Нестерович
1930 г.р.
Мать
Ларионова (Федорова) Феодосия Яковлевна
1933 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1956
Отец:
Ларионов Петр Нестерович
Мать:
Ларионова Феодосия Яковлевна
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