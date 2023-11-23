Ширяев Иосиф Климентов
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1829
Дата смерти21.05.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1829
Отец: Ширяев Климент Никифорович
Мать: неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
протоиерей Спасо-Преображенского собора г.Рыбинска.
Рождение ребёнка
07.04.1858
Мать ребёнка: (Ширяева) Александра Михайлова
Рождение ребёнка
12.10.1860
Мать ребёнка: (Ширяева) Александра Михайлова
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Ненарокомова (Ширяева) Лидия Иосифова
Мать ребёнка: (Ширяева) Александра Михайлова
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Куборгская (Ширяева) Екатерина Иосифова
Мать ребёнка: (Ширяева) Александра Михайлова
Смерть
21.05.1899