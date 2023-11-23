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Ширяев Иосиф Климентов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1829

Дата смерти

21.05.1899

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1829

Отец: Ширяев Климент Никифорович

Мать: неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Ширяева) Александра Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
протоиерей Спасо-Преображенского собора г.Рыбинска.
Рождение ребёнка
07.04.1858

Сын: Ширяев Сергей Иосифов

Мать ребёнка: (Ширяева) Александра Михайлова

Рождение ребёнка
12.10.1860

Сын: Ширяев Михаил Иосифов

Мать ребёнка: (Ширяева) Александра Михайлова

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Ненарокомова (Ширяева) Лидия Иосифова

Мать ребёнка: (Ширяева) Александра Михайлова

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Куборгская (Ширяева) Екатерина Иосифова

Мать ребёнка: (Ширяева) Александра Михайлова

Смерть
21.05.1899

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