Тищенко Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тищенко Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тищенко Галина Николаевна

Мать ребёнка: Тищенко (Плаксенко) Мария Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тищенко Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Тищенко (Плаксенко) Мария Лаврентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тищенко (Плаксенко) Мария Лаврентьевна

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