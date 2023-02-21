Неклюдов Николай Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеклюдов Николай Осипович

Неклюдов Николай Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
С 1820
Ильинский Больше-Ельминский, Кубино-Озерский район, Северный край
Священник Ильинской Больше-Ельминской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
1820

Жена: Неклюдова Екатерина Матвеевна

Ильинский Больше-Ельминский, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Неклюдова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Неклюдова Екатерина Матвеевна

Ильинский Больше-Ельминский, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1829

Сын: Неклюдов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Неклюдова Екатерина Матвеевна

Ильинский Больше-Ельминский, Кубино-Озерский район, Северный край
Работа или профессия
1831
Междуречье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Переведен на место второго священника к Николаевской Возимской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Неклюдова Лариса Николаевна

Мать ребёнка: Неклюдова Екатерина Матвеевна

Междуречье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Неклюдов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Неклюдова Екатерина Матвеевна

Междуречье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close