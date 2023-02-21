Неклюдов Николай Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Работа или профессия
С 1820
Священник Ильинской Больше-Ельминской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
1820
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Неклюдова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Неклюдова Екатерина Матвеевна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Неклюдов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Неклюдова Екатерина Матвеевна
Работа или профессия
1831
Переведен на место второго священника к Николаевской Возимской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Неклюдова Лариса Николаевна
Мать ребёнка: Неклюдова Екатерина Матвеевна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Неклюдов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Неклюдова Екатерина Матвеевна
Смерть
Неизвестно