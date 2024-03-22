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Пелагея Анисимова

Место рождения

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вилков Андрей Яковлев

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.09.1889

Дочь: (Вилкова) Ефимия Андреева

Отец ребёнка: Вилков Андрей Яковлев

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Воприемники Адриан Ильин, Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
10.10.1890

Дочь: (Вилкова) Афанасия Андреева

Отец ребёнка: Вилков Андрей Яковлев

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Андрей Ильин, Анастасия Исаева
Рождение ребёнка
25.12.1892

Дочь: (Вилкова) Анисия Андреева

Отец ребёнка: Вилков Андрей Яковлев

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Ермолай Михайлов, Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
05.09.1894

Дочь: (Вилкова) Елизавета Андреева

Отец ребёнка: Вилков Андрей Яковлев

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Иродион Петров, Надежда Егорова
Рождение ребёнка
19.10.1896

Сын: Вилков Михаил Андреев

Отец ребёнка: Вилков Андрей Яковлев

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Иродион Петров Чубаков, Ирина Яковлева Астахова
Рождение ребёнка
06.01.1899

Сын: Вилков Василий Андреев

Отец ребёнка: Вилков Андрей Яковлев

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Иродион Петров, Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
02.01.1905

Сын: Вилков Иван (Иоанн) Андреев

Отец ребёнка: Вилков Андрей Яковлев

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Воприемники Родион Петров Чубаков, девица Параскева Иванова Астахова
Смерть
Неизвестно

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