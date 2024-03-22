Пелагея Анисимова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.1889
Дочь: (Вилкова) Ефимия Андреева
Отец ребёнка: Вилков Андрей Яковлев
Воприемники Адриан Ильин, Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
10.10.1890
Дочь: (Вилкова) Афанасия Андреева
Отец ребёнка: Вилков Андрей Яковлев
Восприемники Андрей Ильин, Анастасия Исаева
Рождение ребёнка
25.12.1892
Дочь: (Вилкова) Анисия Андреева
Отец ребёнка: Вилков Андрей Яковлев
Восприемники Ермолай Михайлов, Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
05.09.1894
Дочь: (Вилкова) Елизавета Андреева
Отец ребёнка: Вилков Андрей Яковлев
Восприемники Иродион Петров, Надежда Егорова
Рождение ребёнка
19.10.1896
Отец ребёнка: Вилков Андрей Яковлев
Восприемники Иродион Петров Чубаков, Ирина Яковлева Астахова
Рождение ребёнка
06.01.1899
Отец ребёнка: Вилков Андрей Яковлев
Восприемники Иродион Петров, Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
02.01.1905
Сын: Вилков Иван (Иоанн) Андреев
Отец ребёнка: Вилков Андрей Яковлев
Воприемники Родион Петров Чубаков, девица Параскева Иванова Астахова
Смерть
Неизвестно