Равчев Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Равчев Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Сын: Равчев Сергей Фёдорович

Мать ребёнка: Бойко Анисья Терентьевна

Рождение ребёнка
11.02.1950

Сын: Равчев Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Бойко Анисья Терентьевна

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Геращенко Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Бойко Анисья Терентьевна

Смерть
Неизвестно

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