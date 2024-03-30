Равчев Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1946
Мать ребёнка: Бойко Анисья Терентьевна
Рождение ребёнка
11.02.1950
Мать ребёнка: Бойко Анисья Терентьевна
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Геращенко Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Бойко Анисья Терентьевна
Смерть
Неизвестно