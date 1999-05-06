Таисия (Любовощина) Васильевна Батаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таисия (Любовощина) Васильевна Батаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1943

Пол

Женский

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1943

Отец: Василий Павлович Любовощин

Мать: Прасковья Николаевна Любовощина

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