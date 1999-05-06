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Таисия (Любовощина) Васильевна Батаева
Таисия (Любовощина) Васильевна Батаева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.10.1943
Пол
Женский
Отец
Василий Павлович Любовощин
1903 г.р.
Мать
Прасковья (Иванова) Николаевна Любовощина
1914 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1943
Отец:
Василий Павлович Любовощин
Мать:
Прасковья Николаевна Любовощина
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