Ягудина Венера Ахуновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ягудина Венера Ахуновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЭТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1960

Отец: Салимов Ахун

Мать: Ягудина Фавзия Салимовна

Рождение ребёнка
08.06.1984

Дочь: Такиуллина Эльвира Фануловна

Отец ребёнка: Такиуллин Фанул Фаритович

Рождение ребёнка
06.03.1986

Дочь: Такиуллина Алина Фануловна

Отец ребёнка: Такиуллин Фанул Фаритович

Рождение ребёнка
01.06.1989

Дочь: Бекташева Лилия Фануловна

Отец ребёнка: Такиуллин Фанул Фаритович

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