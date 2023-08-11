Захарова Елена Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1973
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1973
Отец: Захаров Анатолий Иванович
Мать: Зинаида
Рождение ребёнка
30.03.1993
Сын: Стрелов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Стрелов Николай Константинович
Рождение ребёнка
22.10.1995
Сын: Стрелов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Стрелов Николай Константинович
Рождение ребёнка
30.04.1997
Сын: Стрелов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Стрелов Николай Константинович