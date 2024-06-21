Луканов Николай Николаевич 18.12.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Луканов Николай Николаевич

Место рождения

Кораблино, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

18.12.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1929

Отец: Луканов Николай Митрофанович

Мать: Луканова (Филатова) Евдокия Никаноровна

Кораблино, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Военная служба
Неизвестно
Служил в Ашхабаде
Рождение ребёнка
28.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Луканова (Владимирова) Евгения Ивановна

Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
28.06.1962

Сын: Луканов Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Луканова (Владимирова) Евгения Ивановна

Мытищи, Мытищи, Московская область
Смерть
Неизвестно

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