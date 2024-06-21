Луканов Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения18.12.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1929
Военная служба
Неизвестно
Служил в Ашхабаде
Рождение ребёнка
28.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Луканова (Владимирова) Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
28.06.1962
Мать ребёнка: Луканова (Владимирова) Евгения Ивановна
Смерть
Неизвестно