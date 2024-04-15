Цуркан Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цуркан Александра Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1989 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Сергей Юрьевич

Рождение ребёнка
06.02.2009

Сын: Цуркан Егор

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.10.2013

Дочь: Цуркан Антонина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.04.2020

Дочь: Цуркан Алёна Сергеевна

Отец ребёнка: Мельников Сергей Юрьевич

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