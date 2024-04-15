Цуркан Александра Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.2009
Сын: Цуркан Егор
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.10.2013
Дочь: Цуркан Антонина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.04.2020
Дочь: Цуркан Алёна Сергеевна
Отец ребёнка: Мельников Сергей Юрьевич