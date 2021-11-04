Куликов Виталий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куликова Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куликова Наталья Витальевна
Мать ребёнка: Куликова Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куликова Галина Витальевна
Мать ребёнка: Куликова Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликов Сергей Витальевич
Мать ребёнка: Куликова Вера Алексеевна
Смерть
Неизвестно