Малинина (Долгая) Галина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малинина (Долгая) Галина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Долгий Степан Петрович

Мать: ?

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