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Малинина (Долгая) Галина Степановна
Малинина (Долгая) Галина Степановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1937
Пол
Женский
Отец
Долгий Степан Петрович
1904 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец:
Долгий Степан Петрович
Мать:
?
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