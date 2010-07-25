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Егоров Владимир Иванович

Место рождения

Гилева, Тугулымский, Свердловская область

Дата рождения

20.04.1951

Дата смерти

25.07.2010

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1919 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1951

Отец: Егоров Иван Егорович

Мать: Егорова (Коробейникова) Раиса Поликарпова

Гилева, Тугулымский, Свердловская область
фактически родился 18 апреля.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.06.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.02.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
25.07.2010
Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

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