Егоров Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения20.04.1951
Дата смерти25.07.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1951
фактически родился 18 апреля.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.06.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.02.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.07.2010