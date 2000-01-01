Штенглер (Stengler) Бернгард (Bernardus)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Штенглер Николаус
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1759
Сын: Штенглер Иоганнес
Мать ребёнка: Эрк Мария Ева
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эрк Мария Ева
Смерть
Неизвестно