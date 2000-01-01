Штенглер (Stengler) Бернгард (Bernardus) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штенглер (Stengler) Бернгард (Bernardus)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Штенглер Николаус

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1759

Сын: Штенглер Иоганнес

Мать ребёнка: Эрк Мария Ева

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эрк Мария Ева

Смерть
Неизвестно
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