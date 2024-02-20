Шлемов Михаил Матвеевич
Место рожденияЗлатоуст
Дата рождения10.10.1913
Дата смерти18.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1913
Отец: Шлемов Матвей
Мать: (Кузнецова) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.1941
Дочь: Макарова (Шлемова) Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Шлемова Александра Клементьевна
Смерть
18.12.1941
Причина смерти: На войне (в плену)
Похороны
Неизвестно