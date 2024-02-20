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Шлемов Михаил Матвеевич

Место рождения

Златоуст

Дата рождения

10.10.1913

Дата смерти

18.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1913

Отец: Шлемов Матвей

Мать: (Кузнецова) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шлемова Александра Клементьевна

Рождение ребёнка
28.11.1941

Дочь: Макарова (Шлемова) Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Шлемова Александра Клементьевна

Смерть
18.12.1941
Причина смерти: На войне (в плену)
Похороны
Неизвестно

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