Животягин Дмитрий Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Животягин Дмитрий Родионович

Место рождения

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

26.10.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

1900 г.р.

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1901

Отец: Животягин Родион Григорьевич

Мать: Гликерия Дмитриевна

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Животягина Марфа Андреевна

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Животягина Марфа Андреевна

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Животягина Марфа Андреевна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Животягина Марфа Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Животягина Марфа Андреевна

Упоминание
Неизвестно
перепись населения 1917 | Ф233 Оп1Б Д551 Том 2 - | | В переписи населения 1917 года зафиксированы домохозяйства: | | стр.6-7 - Животягин Григорий Иванович (67) - переселился в 1880 году из Воронеж... Показать все
Смерть
Неизвестно
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