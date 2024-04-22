Животягин Дмитрий Родионович
Место рождения
Дата рождения26.10.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1901
Отец: Животягин Родион Григорьевич
Мать: Гликерия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1946
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
перепись населения 1917 | Ф233 Оп1Б Д551 Том 2 - | | В переписи населения 1917 года зафиксированы домохозяйства: | | стр.6-7 - Животягин Григорий Иванович (67) - переселился в 1880 году из Воронеж... Показать все
Смерть
Неизвестно