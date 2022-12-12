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Школьной Юрий Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1977

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1998

Сын: Школьной Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: Школьная Виктория Александровна

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Рождение ребёнка
04.06.2007

Сын: Школьной Данил Юрьевич

Мать ребёнка: Школьная Виктория Александровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Школьная Виктория Александровна

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