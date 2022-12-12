Школьной Юрий Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1998
Мать ребёнка: Школьная Виктория Александровна
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Рождение ребёнка
04.06.2007
Мать ребёнка: Школьная Виктория Александровна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно