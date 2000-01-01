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Банников Михайло Семенович
Банников Михайло Семенович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1717
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Банников Семен Петрович
1682 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец:
Банников Семен Петрович
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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