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(Семенова) Мария Сидорова

Место рождения

Над Березовым Ключем, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Семенов Сидор Григорьев

Мать: Семенова Устинья Галактионова

Над Березовым Ключем, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Над Березовым Ключем, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Семенов Федор Незаконнорожденный

Отец ребёнка: не указан

Над Березовым Ключем, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Семенов Петр Незаконнорожденный

Отец ребёнка: не указан

Над Березовым Ключем, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858

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