(Семенова) Мария Сидорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Семенов Федор Незаконнорожденный
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Семенов Петр Незаконнорожденный
Отец ребёнка: не указан
Смерть
После 1858