(Поликаренко) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бузулеева) София
Отец ребёнка: Бузулеева Дмитрий
Рождение ребёнка
17.11.1995
Дочь: (Бузулеева) Мария
Отец ребёнка: Бузулеева Дмитрий
Рождение ребёнка
16.12.1999
Дочь: (Бузулеева) Анна
Отец ребёнка: Бузулеева Дмитрий
Рождение ребёнка
24.12.2000
Сын: Бузулеева Богдан
Отец ребёнка: Бузулеева Дмитрий