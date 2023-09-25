(Поликаренко) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Поликаренко) Ирина

(Поликаренко) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бузулеева) София

Отец ребёнка: Бузулеева Дмитрий

Рождение ребёнка
17.11.1995

Дочь: (Бузулеева) Мария

Отец ребёнка: Бузулеева Дмитрий

Рождение ребёнка
16.12.1999

Дочь: (Бузулеева) Анна

Отец ребёнка: Бузулеева Дмитрий

Рождение ребёнка
24.12.2000

Сын: Бузулеева Богдан

Отец ребёнка: Бузулеева Дмитрий

Мы используем куки для улучшения работы сайта.