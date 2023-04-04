Баранович Казимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баранович Феофил
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Рождение ребёнка
31.12.1901
Дочь: Раева (Баранович) Марина
Мать ребёнка: Баранович (Орлова) Александра
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.05.1904
Мать ребёнка: Баранович (Орлова) Александра
Смерть
Неизвестно