Баранович Казимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранович Казимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баранович Феофил

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Баранович (Орлова) Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранович (Орлова) Александра

Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Рождение ребёнка
31.12.1901

Дочь: Раева (Баранович) Марина

Мать ребёнка: Баранович (Орлова) Александра

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.05.1904

Сын: Баранович Максимилиан

Мать ребёнка: Баранович (Орлова) Александра

Смерть
Неизвестно

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