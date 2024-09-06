(Павлюченко) Фёкла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Павлюченко) Фёкла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1901 г.р.
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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлюченко Андрей Давыдович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлюченко Андрей Давыдович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлюченко Андрей Давыдович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлюченко Андрей Давыдович

Рождение ребёнка
01.01.1901

Сын: Павлюченко Василий Андреевич

Отец ребёнка: Павлюченко Андрей Давыдович

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