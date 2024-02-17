Гришина (Журавлева) Прасковья Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.05.1928
Отец ребёнка: Гришин Иван Поликарпович
Рождение ребёнка
03.11.1933
Дочь: Гришина Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Гришин Иван Поликарпович
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Гришин Иван Поликарпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гришина Евдокия Ивановнп
Отец ребёнка: Гришин Иван Поликарпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно