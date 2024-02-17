Гришина (Журавлева) Прасковья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГришина (Журавлева) Прасковья Трофимовна

Гришина (Журавлева) Прасковья Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1928

Сын: Гришин Николай Иванович

Отец ребёнка: Гришин Иван Поликарпович

Рождение ребёнка
03.11.1933

Дочь: Гришина Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Гришин Иван Поликарпович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Гришин Василий Иванович

Отец ребёнка: Гришин Иван Поликарпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гришина Евдокия Ивановнп

Отец ребёнка: Гришин Иван Поликарпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гришин Иван Поликарпович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close