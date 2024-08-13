Юрина (Четвертухина) Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрина (Четвертухина) Нина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорьевич Юрин Михаил

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорьевич Юрин Михаил

Смерть
1939

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