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(Фоменко) Иулитта Григорьевна

Место рождения

Томская губерния, Барнаульского уезд, Ново-Локтевская волость, поселок Рождественский

Дата рождения

29.07.1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1912 ст.

Отец: Фоменко Григорий Архипович

Мать: Фоменко Татьяна (Татиана) Антоновна

Крещение
29.07.1912 ст.
Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Ново-Локтевской волости поселка Рождественского крестьянин Григорий Архипов Фоменко и законная жена его Титиана Антониева, оба православные Восприемники: Ново-Локтевской волости поселка Рождественско... Показать все
Смерть
Неизвестно

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