(Фоменко) Иулитта Григорьевна
Место рожденияТомская губерния, Барнаульского уезд, Ново-Локтевская волость, поселок Рождественский
Дата рождения29.07.1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1912 ст.
Крещение
29.07.1912 ст.
Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Ново-Локтевской волости поселка Рождественского крестьянин Григорий Архипов Фоменко и законная жена его Титиана Антониева, оба православные Восприемники: Ново-Локтевской волости поселка Рождественско... Показать все
Смерть
Неизвестно