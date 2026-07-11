Алексеев Андрей Михайлович
мужской, родился 01.11.1932, оренбургская область дер Кирюшкино
умер 10.06.2009, Самарская обл. г.Похвистнево
ОтецАлексеев (Alekseyev) Михаил Никитович (Mikhail Nikitovich)Около 1911 г.р.
МатьАлексеева (Сорокина) МарфаОколо 05.05.1911 г.р.
Супруги
Алексеева (Андреева) Раиса22.11.1936 г.р.
Дети
Алексеев Николай19.11.1957 г.р.
Шохова (Алексеева) Татьяна07.11.1964 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1932
оренбургская область дер Кирюшкино
Бракосочетание
12.01.1957
Куйбышевская область, г.Похвистневво
Рождение ребёнка
19.11.1957
Сын: Алексеев Николай
Мать ребёнка: Алексеева (Андреева) Раиса
СССР
Рождение ребёнка
07.11.1964
Дочь: Шохова (Алексеева) Татьяна
Мать ребёнка: Алексеева (Андреева) Раиса
Смерть
10.06.2009
Самарская обл. г.Похвистнево
Похороны
Неизвестно
Кладбище, г.Похвистснево