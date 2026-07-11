Алексеев Андрей Михайлович 01.11.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алексеев Андрей Михайлович

Автор
АА
Алексеев А.

мужской, родился 01.11.1932, оренбургская область дер Кирюшкино

умер 10.06.2009, Самарская обл. г.Похвистнево

Отец
Алексеев (Alekseyev) Михаил Никитович (Mikhail Nikitovich)Около 1911 г.р.
Мать
Алексеева (Сорокина) МарфаОколо 05.05.1911 г.р.
Супруги
Алексеева (Андреева) Раиса22.11.1936 г.р.
Дети
Алексеев Николай19.11.1957 г.р.
Шохова (Алексеева) Татьяна07.11.1964 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1932

Отец: Алексеев (Alekseyev) Михаил Никитович (Mikhail Nikitovich)

Мать: Алексеева (Сорокина) Марфа

оренбургская область дер Кирюшкино

Бракосочетание
12.01.1957

Жена: Алексеева (Андреева) Раиса

Куйбышевская область, г.Похвистневво

Рождение ребёнка
19.11.1957

Сын: Алексеев Николай

Мать ребёнка: Алексеева (Андреева) Раиса

СССР

Рождение ребёнка
07.11.1964

Дочь: Шохова (Алексеева) Татьяна

Мать ребёнка: Алексеева (Андреева) Раиса

Смерть
10.06.2009
Самарская обл. г.Похвистнево

Похороны
Неизвестно
Кладбище, г.Похвистснево

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