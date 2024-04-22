Самойло (Самуил) Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789
Дата смерти03.06.1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: Василий Матвеев
Мать: Вера Семёнова
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Анисья Самойлова
Мать ребёнка: Марина Алексеева
Рождение ребёнка
1810
Сын: Иван Самойлович
Мать ребёнка: Марина Алексеева
Рождение ребёнка
1815
Сын: Василий Самойлович
Мать ребёнка: Марина Алексеева
Рождение ребёнка
29.04.1816
Сын: Николай Самойлович
Мать ребёнка: Марина Алексеева
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Клавдия Самойлова
Мать ребёнка: Марина Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Алексеева
Смерть
03.06.1845