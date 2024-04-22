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Самойло (Самуил) Васильев

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

03.06.1845

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Василий Матвеев

Мать: Вера Семёнова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Анисья Самойлова

Мать ребёнка: Марина Алексеева

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1810

Сын: Иван Самойлович

Мать ребёнка: Марина Алексеева

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1815

Сын: Василий Самойлович

Мать ребёнка: Марина Алексеева

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
29.04.1816

Сын: Николай Самойлович

Мать ребёнка: Марина Алексеева

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Клавдия Самойлова

Мать ребёнка: Марина Алексеева

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Алексеева

Смерть
03.06.1845
Рассоха, Свердловский район, Северный край
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