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Коткина Зинаида Васильевна
Коткина Зинаида Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.11.1930
Пол
Женский
Отец
Косарев Василий Павлович
1911 г.р.
Мать
Косарева (Каблова) Александра Тимофеевна
1908 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1930
Отец:
Косарев Василий Павлович
Мать:
Косарева Александра Тимофеевна
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