Шевчишина (Карвацкая) Нина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1920
Дата смерти01.06.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1920
Отец: Карвацкий Михаил
Мать: Карвацкая Ганна
Рождение ребёнка
11.04.1940
Сын: Шевчишин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Шевчишин Иван
Рождение ребёнка
17.11.1950
Дочь: Козелок Нина Ивановна
Отец ребёнка: Шевчишин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шевчишин Иван
Смерть
01.06.2016