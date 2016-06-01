Шевчишина (Карвацкая) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевчишина (Карвацкая) Нина Михайловна

Шевчишина (Карвацкая) Нина Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1920

Дата смерти

01.06.2016

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1920

Отец: Карвацкий Михаил

Мать: Карвацкая Ганна

Рождение ребёнка
11.04.1940

Сын: Шевчишин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Шевчишин Иван

Рождение ребёнка
17.11.1950

Дочь: Козелок Нина Ивановна

Отец ребёнка: Шевчишин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевчишин Иван

Смерть
01.06.2016
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close