Казакова Ксения Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Данилов Федор
Рождение ребёнка
02.01.1882
Сын: Казаков Василий Николаевич
Отец ребёнка: Казаков Николай Иванович
Рождение ребёнка
07.09.1883
Дочь: Казакова Вера Николаевна
Отец ребёнка: Казаков Николай Иванович
Рождение ребёнка
23.01.1890
Дочь: Казакова Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Казаков Николай Иванович
Рождение ребёнка
29.08.1891
Дочь: Казакова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Казаков Николай Иванович
Рождение ребёнка
13.02.1893
Сын: Казаков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Казаков Николай Иванович
Рождение ребёнка
23.10.1894
Отец ребёнка: Казаков Николай Иванович
Рождение ребёнка
17.06.1897
Отец ребёнка: Казаков Николай Иванович
Рождение ребёнка
12.09.1899
Отец ребёнка: Казаков Николай Иванович
Рождение ребёнка
02.11.1901
Дочь: Казакова Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Казаков Николай Иванович
Рождение ребёнка
18.07.1904
Дочь: Казакова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Казаков Николай Иванович
Смерть
Неизвестно