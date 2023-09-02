Казакова Ксения Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакова Ксения Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Данилов Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1882

Сын: Казаков Василий Николаевич

Отец ребёнка: Казаков Николай Иванович

Рождение ребёнка
07.09.1883

Дочь: Казакова Вера Николаевна

Отец ребёнка: Казаков Николай Иванович

Рождение ребёнка
23.01.1890

Дочь: Казакова Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Казаков Николай Иванович

Рождение ребёнка
29.08.1891

Дочь: Казакова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Казаков Николай Иванович

Рождение ребёнка
13.02.1893

Сын: Казаков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Казаков Николай Иванович

Рождение ребёнка
23.10.1894

Сын: Казаков Иоанн Николаевич

Отец ребёнка: Казаков Николай Иванович

Рождение ребёнка
17.06.1897

Сын: Казаков Яков Николаевич

Отец ребёнка: Казаков Николай Иванович

Рождение ребёнка
12.09.1899

Сын: Казаков Федор Николаевич

Отец ребёнка: Казаков Николай Иванович

Рождение ребёнка
02.11.1901

Дочь: Казакова Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Казаков Николай Иванович

Рождение ребёнка
18.07.1904

Дочь: Казакова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Казаков Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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