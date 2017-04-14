Попова Тамара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Тамара Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1948

Дата смерти

14.04.2017

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1948

Отец: Попов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1978

Сын: Жижко Алексей Геннадьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.08.1981

Дочь: Крат Юлия Георгиевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.03.1985

Сын: Крат Георгий Георгиевич

Отец ребёнка: Крат Георгий Иванович

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Смерть
14.04.2017

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