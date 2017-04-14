Попова Тамара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1948
Дата смерти14.04.2017
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1948
Отец: Попов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1978
Сын: Жижко Алексей Геннадьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.08.1981
Дочь: Крат Юлия Георгиевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.03.1985
Отец ребёнка: Крат Георгий Иванович
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Смерть
14.04.2017