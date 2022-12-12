Игольникова Евдокия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игольникова Евдокия Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

26.08.1902

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.11.1875

Дочь: Журавлева Анатасия Григорьевна

Отец ребёнка: Блохин Григорий Антипов

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
24.01.1877

Муж: Блохин Григорий Антипов

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.03.1879

Сын: Блохин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Блохин Григорий Антипов

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.06.1882

Дочь: Блохина Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Блохин Григорий Антипов

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.03.1884

Сын: Блохин Евфимий Григорьевич

Отец ребёнка: Блохин Григорий Антипов

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.05.1885

Сын: Блохин Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Блохин Григорий Антипов

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.04.1887

Сын: Блохин Афанасий Григорьевич

Отец ребёнка: Блохин Григорий Антипов

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.11.1888

Сын: Блохин Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Блохин Григорий Антипов

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.02.1891

Сын: Блохин Тимофей Григорьевич

Отец ребёнка: Блохин Григорий Антипов

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.11.1895

Сын: Блохин Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Блохин Григорий Антипов

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Смерть
26.08.1902
Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
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