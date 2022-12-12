Игольникова Евдокия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти26.08.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.11.1875
Дочь: Журавлева Анатасия Григорьевна
Отец ребёнка: Блохин Григорий Антипов
Бракосочетание
24.01.1877
Рождение ребёнка
20.03.1879
Сын: Блохин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Блохин Григорий Антипов
Рождение ребёнка
27.06.1882
Дочь: Блохина Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Блохин Григорий Антипов
Рождение ребёнка
22.03.1884
Сын: Блохин Евфимий Григорьевич
Отец ребёнка: Блохин Григорий Антипов
Рождение ребёнка
04.05.1885
Сын: Блохин Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Блохин Григорий Антипов
Рождение ребёнка
03.04.1887
Сын: Блохин Афанасий Григорьевич
Отец ребёнка: Блохин Григорий Антипов
Рождение ребёнка
03.11.1888
Отец ребёнка: Блохин Григорий Антипов
Рождение ребёнка
20.02.1891
Сын: Блохин Тимофей Григорьевич
Отец ребёнка: Блохин Григорий Антипов
Рождение ребёнка
20.11.1895
Сын: Блохин Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Блохин Григорий Антипов
Смерть
26.08.1902