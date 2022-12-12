Якубовский Мустафа Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Якубовский Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1877
Дочь: Якубовская ? Мустафовна
Мать ребёнка: Якубовская Елена(?) Хасеневна
Рождение ребёнка
После 1877
Дочь: Якубовская Азыма Мустафовна
Мать ребёнка: Якубовская Елена(?) Хасеневна
Место жительства
1897
Видзы, Браславский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно