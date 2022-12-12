Якубовский Мустафа Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкубовский Мустафа Яковлевич

Якубовский Мустафа Яковлевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Якубовский Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1877

Дочь: Якубовская ? Мустафовна

Мать ребёнка: Якубовская Елена(?) Хасеневна

Рождение ребёнка
После 1877

Дочь: Якубовская Азыма Мустафовна

Мать ребёнка: Якубовская Елена(?) Хасеневна

Место жительства
1897
Видзы, Браславский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якубовская Елена(?) Хасеневна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close