Стырова (Лазорева) Оксана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стырова (Лазорева) Оксана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1981

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1981

Отец: не указан

Мать: Новичкова (Лазорева) Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стыров Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лазорева Надежда Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.09.2005

Сын: Лазарев Антон Александрович

Отец ребёнка: Стыров Александр

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

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