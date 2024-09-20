Стырова (Лазорева) Оксана
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1981
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стыров Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лазорева Надежда Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.09.2005
Сын: Лазарев Антон Александрович
Отец ребёнка: Стыров Александр
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край