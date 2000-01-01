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Место рождения
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Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Раил
Мать
Рита
Муж
Эдуард
Дети
Амиль
Анэля
Добавил:
РМ
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Раил
Мать:
Рита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Эдуард
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Анэля
Отец ребёнка:
Эдуард
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Амиль
Отец ребёнка:
Эдуард
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