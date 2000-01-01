Регина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Регина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Раил

Мать: Рита

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эдуард

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анэля

Отец ребёнка: Эдуард

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амиль

Отец ребёнка: Эдуард

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