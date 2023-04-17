Еськова Светлана Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еськова Светлана Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1960

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1960

Отец: Еськов Петр Макарович

Мать: Любовь

Рождение ребёнка
16.04.1980

Дочь: Наяндина Евгения Игоревна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.09.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наяндина Игорь Андреевич

Карагайлы, Осакаровский район, Карагандинская область
Рождение ребёнка
24.04.1994

Дочь: Наяндина Валерия Игоревна

Отец ребёнка: не указан

Карагайлы, Осакаровский район, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наяндина Игорь Андреевич

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