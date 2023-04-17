Еськова Светлана Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1960
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1960
Отец: Еськов Петр Макарович
Мать: Любовь
Рождение ребёнка
16.04.1980
Дочь: Наяндина Евгения Игоревна
Рождение ребёнка
07.09.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Наяндина Игорь Андреевич
Рождение ребёнка
24.04.1994
Дочь: Наяндина Валерия Игоревна
Бракосочетание
Неизвестно