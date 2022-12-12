Деш Desch (Бургардт Burghardt) Елизавета Каспаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деш Desch (Бургардт Burghardt) Елизавета Каспаровна

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Место рождения

Гвардейское, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

03.01.1805

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1805

Отец: Бургардт Burghardt Каспар Георгиевич

Мать: Бургардт Burghardt Мария Барбара Якобовна

Гвардейское, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
8 1805 01 03 01 04 Elisabetha Burkhart Caspar Mensingerin Barbara Pfeifer
Рождение ребёнка
01.08.1824

Дочь: Кизнер Kisner Елизавета Георговна

Отец ребёнка: Деш Desch Георг Иоганнесович

Гвардейское, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деш Desch Георг Иоганнесович

Смерть
После 1857
Гнилушка Камышинский уезд Саратовская губ.
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