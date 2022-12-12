Деш Desch (Бургардт Burghardt) Елизавета Каспаровна
Место рождения
Дата рождения03.01.1805
Дата смертиПосле 1857
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1805
8 1805 01 03 01 04 Elisabetha Burkhart Caspar Mensingerin Barbara Pfeifer
Рождение ребёнка
01.08.1824
Дочь: Кизнер Kisner Елизавета Георговна
Отец ребёнка: Деш Desch Георг Иоганнесович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1857
Гнилушка Камышинский уезд Саратовская губ.