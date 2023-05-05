Кошуров Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошуров Алексей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1985

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1985

Отец: Кошуров Владимир Леонидович

Мать: Кошурова (Полякова) Галина Евгеньевна

Рождение ребёнка
27.08.2009

Сын: Кошуров Ярослав Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
22.08.2014

Жена: скрыто настройками приватности

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.04.2016

Дочь: Кошурова Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.05.2020

Дочь: Кошурова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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