Кошуров Алексей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1985
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1985
Рождение ребёнка
27.08.2009
Сын: Кошуров Ярослав Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
22.08.2014
Жена: скрыто настройками приватности
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.04.2016
Дочь: Кошурова Варвара Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.05.2020
Дочь: Кошурова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности