Новгородцева (Перминова) Анна Власовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новгородцева (Перминова) Анна Власовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1920

Дата смерти

21.09.1983

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1920

Отец: Перминов Влас Терентьевич

Мать: Перминова Парасковья

Рождение ребёнка
08.07.1952

Сын: Новгородцев Анатолий Феофанович

Отец ребёнка: Новгородцев Геннадий Иванович

Рождение ребёнка
01.04.1954

Дочь: Лобанова Алевтина Феофановна

Отец ребёнка: Новгородцев Геннадий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новгородцев Фёдор Феофанович

Отец ребёнка: Новгородцев Геннадий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новгородцев Иван Феофанович

Отец ребёнка: Новгородцев Геннадий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новгородцев Геннадий Иванович

Смерть
21.09.1983
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