Новгородцева (Перминова) Анна Власовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1920
Дата смерти21.09.1983
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1920
Отец: Перминов Влас Терентьевич
Мать: Перминова Парасковья
Рождение ребёнка
08.07.1952
Сын: Новгородцев Анатолий Феофанович
Отец ребёнка: Новгородцев Геннадий Иванович
Рождение ребёнка
01.04.1954
Дочь: Лобанова Алевтина Феофановна
Отец ребёнка: Новгородцев Геннадий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новгородцев Фёдор Феофанович
Отец ребёнка: Новгородцев Геннадий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новгородцев Иван Феофанович
Отец ребёнка: Новгородцев Геннадий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.09.1983