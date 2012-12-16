Кочергина Мирослава Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочергина Мирослава Юрьевна

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Место рождения

Яхрома, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

16.12.2012

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.2012

Отец: Кочергин Юрий Павлович

Мать: Кочергина Оксана Александровна

Яхрома, Дмитровский, Московская область
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