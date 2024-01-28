Степнова (Костина) Клавдия Василиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степнова (Костина) Клавдия Василиевна

Место рождения

Речицы, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

25.12.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1904 ст.

Отец: Костин Иван Александрович

Мать: Костина (Чупрунова) Мария Прокопьевна

Речицы, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ракоед (Степнова) Маргарита Васильевна

Отец ребёнка: Степнов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
31.12.1928

Дочь: Сафронова (Степнова) Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Степнов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
13.08.1937

Дочь: Ефремочкина (Степнова) Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Степнов Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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