Степнова (Костина) Клавдия Василиевна
Место рождения
Дата рождения25.12.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1904 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ракоед (Степнова) Маргарита Васильевна
Отец ребёнка: Степнов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
31.12.1928
Дочь: Сафронова (Степнова) Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Степнов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
13.08.1937
Дочь: Ефремочкина (Степнова) Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Степнов Василий Васильевич
Смерть
Неизвестно